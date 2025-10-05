Кризата с боклука в София: “Люлин” и “Красно село” потъват в отпадъци

В София започна кризисна ситуация с боклука в районите “Люлин” и “Красно село”. Причината — договорът със старата почистваща фирма е изтекъл, а кметът Васил Терзиев е отказал да подпише нов, защото единственият кандидат поискал двойно по-висока цена.

Близо 300 000 души ще могат да ползват само 12 големи контейнера за отпадъци. В “Люлин” обаче в първия ден е поставен само един, и то без обозначение.

Жителите са ядосани:

“Как да обясним на децата си, че трябва да пазят чисто, когато кофите преливат?”, пита Ваня Владова от “Люлин”.

“Имаме само две кофи на шест блока. Хората хвърлят боклука по тревите”, добавя Мария Владов.

В момента има три варианта:

– Да се използват специалните цветни контейнери за разделно събиране;

– Да се изхвърля отпадък в старите сиви кофи, които се чистят по-рядко;

– Или да се носят отпадъците до един от 12-те нови големи контейнери, които тепърва ще се разполагат.

“Капацитетът е крайно недостатъчен – само три камиона извозват боклука от 1500 контейнера”, заяви кметът на “Люлин” Георги Тодоров.

Той призова гражданите да проявят разум и търпение, да подават сигнали за нередности и да не изхвърлят отпадъци извън определените места:

“Люлин не заслужава да бъде сметището на София.”