Как се раждат ръчно изработените коледни играчки?

В Белослав майстори на стъкло създават красиви ръчно изработени коледни играчки, които носят истинско празнично настроение.

В малките работилници всяка украса се оформя внимателно, с много търпение и усет към детайла.

Процесът е бавен и изисква майсторство – от разтопяването на стъклото до оформянето на фините детайли.

Всяка играчка е различна и носи своя собствен характер. Именно това ги прави толкова специални и търсени.

Посетителите могат да видят как се създават фигурките и да усетят атмосферата на истински занаят, който се предава от поколение на поколение.

За много хора това е връщане към спомени от детството и към истинския дух на Коледа.

Ръчно изработените украси не са просто декорация – те носят топлина, традиция и частица от труда и въображението на хората, които ги създават.