Как да разпознаем истинските евробанкноти - съвети от главния касиер на БНБ

С въвеждането на еврото все повече хора се питат как да различат истинските банкноти от фалшивите. Според експертите от Българската народна банка това е по-лесно, отколкото изглежда – нужно е само да пипнеш, погледнеш и наклониш банкнотата.

Първото нещо, което трябва да направиш, е да я докоснеш. Истинските евробанкноти са изработени от специална хартия, която е по-плътна и леко грапава. Някои елементи, като цифрите и надписите, се усещат леко релефни под пръстите.

След това трябва да я погледнеш срещу светлина. Тогава ясно се виждат водният знак, защитната нишка и числото на номинала. Тези елементи не могат да се копират лесно и са сигурен знак, че банкнотата е истинска.

Третата стъпка е да я наклониш. При движение банкнотата променя цветовете си – специалната лента и цифрите „играят“ между зелено, синьо и златисто. Това е една от най-сигурните защити срещу фалшифициране.

Важно е да се знае, че всяка евробанкнота има и допълнителни защитни елементи – микронадписи, релефни линии и детайли, които се виждат само под определен ъгъл или с лупа.

Специалистите съветват хората да свикват с тези признаци още отсега, за да се чувстват уверени, когато еврото стане част от ежедневието ни. Така разпознаването на истинските пари ще бъде лесно и бързо, дори без специални уреди.