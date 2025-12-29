БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Важно за края на годината и еврото

На 30 декември 2025 г. до 16:00 ч. е последният момент, в който можеш да правиш:

-междубанкови преводи
-преводи към държавата (данъци, такси и т.н.)
След това банките започват подготовка за преминаването към еврото.

Какво означава това?

В края на годината и в първите дни на януари ще има временни спирания на банкови услуги
Колко точно ще продължат – зависи от банката
Най-важното прекъсване:

-от 21:00 ч. на 31 декември
-до около 01:00 ч. на 1 януари
През това време:

няма да можеш да плащаш с карта (нито в магазин, нито онлайн)
няма да можеш да теглиш пари от банкомат
Онлайн и мобилно банкиране

ще тръгва постепенно
за някои банки – още на 1 януари
за други – на 2 или 3 януари
Съвет от банките:
изтегли си кеш предварително, за да не останеш без пари около Нова година.

България влиза в еврозоната – няма драма, просто малко планиране

