Важно за края на годината и еврото

На 30 декември 2025 г. до 16:00 ч. е последният момент, в който можеш да правиш:

-междубанкови преводи

-преводи към държавата (данъци, такси и т.н.)

След това банките започват подготовка за преминаването към еврото.

Какво означава това?

В края на годината и в първите дни на януари ще има временни спирания на банкови услуги

Колко точно ще продължат – зависи от банката

Най-важното прекъсване:

-от 21:00 ч. на 31 декември

-до около 01:00 ч. на 1 януари

През това време:

няма да можеш да плащаш с карта (нито в магазин, нито онлайн)

няма да можеш да теглиш пари от банкомат

Онлайн и мобилно банкиране

ще тръгва постепенно

за някои банки – още на 1 януари

за други – на 2 или 3 януари

Съвет от банките:

изтегли си кеш предварително, за да не останеш без пари около Нова година.

България влиза в еврозоната – няма драма, просто малко планиране