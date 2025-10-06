БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев връчи наградите "Джон Атанасов"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Вярвам, че България ще развива устойчиво своите традиции в интелигентните решения за бъдещето, заяви държавният глава

президентът румен радев връчи наградите джон атанасов
Снимка: БТА
Слушай новината

Вярвам, че България ще развива устойчиво своите традиции в интелигентните решения за бъдещето, каза президентът Румен Радев при връчването на наградите "Джон Атанасов". Церемонията, която се провежда за 23-та поредна година, се състоя в Гербовата зала на президентската институция на датата, на която преди 122 години е роден видният изобретател с български произход Джон Атанасов, чието име носят наградите.

Истинско удоволствие е отново да бъдем тук и да отличим нашите млади таланти и техните забележителни постижения в областта на компютърните науки, тази година бе надградена традицията страната ни да бъде прославена по света с интелигентните и амбициозни българи, каза още президентът.

Той допълни, че нашите ученици, студенти и преподаватели продължават да печелят награди и медали в най-престижните международни състезания. Убеден съм, че техните изключителни постижения вълнуват не само преподавателската гилдия, а цялото ни общество, отбеляза държавният глава.

През това лято българският национален отбор по информатика постигна най-доброто си класиране в историята. Завоювахме и престижни места на Втората международната олимпиада по изкуствен интелект. Голямата новина от седмицата е представянето ни на Балканската олимпиада по информатика където завоювахме общо четири медала, един от които - абсолютно злато, припомни Румен Радев. Той подчерта и изключителното представяне на момичетата информатици.

Държавният глава се обърна с признателност към преподавателите, учителите, менторите и учените, които помагат на младите българи. Радев отбеляза и приноса на младите университетски преподаватели, които обучават бъдещите шампиони. Това, което правите вие - насърчаването на таланта и знанието, е най-добрата инвестиция в нашето бъдеще, посочи президентът Радев.

#президентът Румен Радев #награда "Джон Атанасов"

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
4
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
5
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Общество

Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна" Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"
Чете се за: 01:12 мин.
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
"Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация? "Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация?
Чете се за: 01:45 мин.
От днес започват "Детски новини" по БНТ От днес започват "Детски новини" по БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Трио спечели Нобеловата награда за медицина за изследвания в...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ