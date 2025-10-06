Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари

Минималната работна заплата от 1 януари ще стане 620 евро и 20 евроцента или 1213 лева.

Предложението е на Министерски съвет и днес беше разгледано на Тристранен съвет с работодатели и синдикати. Бизнесът е против увеличението от 12.6%, а според синдикатите то е дори малко.

По време на Тристранния съвет социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че и след увеличението, заплащането на труда в България остава най-ниското в целия Европейски съюз.