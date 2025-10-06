БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари

Бизнесът е против увеличението от 12.6%, а според синдикатите то е дори малко

Минималната работна заплата от 1 януари ще стане 620 евро и 20 евроцента или 1213 лева.

Предложението е на Министерски съвет и днес беше разгледано на Тристранен съвет с работодатели и синдикати. Бизнесът е против увеличението от 12.6%, а според синдикатите то е дори малко.

По време на Тристранния съвет социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че и след увеличението, заплащането на труда в България остава най-ниското в целия Европейски съюз.

Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"
Форум на главните прокурори от Балканите се провежда в резиденция "Бояна"
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
"Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация?
Чете се за: 01:45 мин.
От днес започват "Детски новини" по БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
