ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:37 мин.
Тази сутрин беше активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Снимка: БТА
Екипи на дирекция "Строителен контрол", "Басейнова дирекция" и регионалната екоинспекция се очаква да пристигнат в Елените за проверки и установяване на причините за бедствието. Тази сутрин беше активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT, заради очакваните обилни валежи.

Достъпът до курорта ще бъде ограничен от 15.00 ч.

"Новото много голямо количество дъжд, което се очаква да падне на територията на нашата област и в частност по крайбрежието на Южното Черноморие. Както знаете от НИМХ го обявиха като червен код, което на нас ни дава основание да преустановим работата в засегнатите участъци. Първата проверка, която още в началото направихме обход и с конструктор-има някоя друга сграда, която на пръв поглед е компрометирана, затова там се действа по-внимателно", каза Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

"Нямаме документи, нямаме пари, нямаме вече бизнес, нищо нямаме. Всички апартаменти са във водата и в морето. Добре, че майка ми и баща ми се спасиха. Днес е до 14.00 ч. Поне търсим документи, но май няма как да стане. После като кажат елате и идваме пак да чистим. Има само стени", коментира Анастасия, жител на ваканционно селище Елените.

#Елените #BG - ALERT #бедствие

