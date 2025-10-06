Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Тази сутрин беше активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT
Екипи на дирекция "Строителен контрол", "Басейнова дирекция" и регионалната екоинспекция се очаква да пристигнат в Елените за проверки и установяване на причините за бедствието. Тази сутрин беше активирана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT, заради очакваните обилни валежи.
Достъпът до курорта ще бъде ограничен от 15.00 ч.
"Новото много голямо количество дъжд, което се очаква да падне на територията на нашата област и в частност по крайбрежието на Южното Черноморие. Както знаете от НИМХ го обявиха като червен код, което на нас ни дава основание да преустановим работата в засегнатите участъци. Първата проверка, която още в началото направихме обход и с конструктор-има някоя друга сграда, която на пръв поглед е компрометирана, затова там се действа по-внимателно", каза Владимир Крумов, областен управител на Бургас.
"Нямаме документи, нямаме пари, нямаме вече бизнес, нищо нямаме. Всички апартаменти са във водата и в морето. Добре, че майка ми и баща ми се спасиха. Днес е до 14.00 ч. Поне търсим документи, но май няма как да стане. После като кажат елате и идваме пак да чистим. Има само стени", коментира Анастасия, жител на ваканционно селище Елените.