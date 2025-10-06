"Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация?

Масовата приватизация в България се случва в периода 1996 г. - 1997 г., когато чрез приватизационни бонове се приватизират държавни предприятия. Право да придобият дял имат всички пълнолетни български граждани, които получават бонова книжка с номинал от 25 000 лв., което се равнява на $350.

С времето обаче участието на много граждани води до разочарование, тъй като години по-късно стойността на придобитите активи във фондовете значително поевтиняват. Като трябва да посочим, че приватизацията се случва в тежки икономически времена за България, а също и за много от държавите, които се опитват да се изправят след разпада на СИВ - Съвет за икономическа взаимопомощ.

Приватизацията обаче спомага за стабилизиране на десетки предприятия у нас да продължат да работят, а с това и да не се загубят работни места. През 1999 г. Страната получава покана за начало на преговорите за присъединяване към ЕС.

За разлика от 90-те, когато хората образуваха едни дълги опашки за купуване на боновите книжки, днес е изключително лесно да получите информация. Единият е вариант е през сайта на Централния депозитар, откъдето с ПИК на НАП или КЕП може да научите дали, къде и какви активи притежавате. В сайта на Централния депозитар има и отговори на някой от най-често задаваните въпроси по темата.

