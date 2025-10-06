БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп изпраща националната гвардия в Орегон, съдия временно блокира решението

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази

Пентагонът обоснова разполагането на войници като помощ за имиграционните власти

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Федерален съдия временно блокира изпращането на части на Националната гвардия в Орегон.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди прехвърлянето на около 200 войници от гвардията на Калифорния в Орегон. Двата контролирани от демократите щата поискаха блокиране на заповедта на президента републиканец.

В събота същият съдия временно блокира администрацията на Тръмп да разположи войски от Орегон в Портланд. Пентагонът обоснова разполагането на войници като помощ за имиграционните власти. Местните власти определят мярката като необоснована.

#изпращане на Национална гвардия #Доналд Тръмп #Орегон

Последвайте ни

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Ограничават достъпа до Елените
3
Ограничават достъпа до Елените
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
4
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
5
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
6
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: САЩ и Канада

Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго
Чете се за: 00:55 мин.
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
Рапърът Диди влиза в затвора Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта Тръмп даде ултиматум на Хамас - да сключи сделка за ивицата Газа до неделя вечерта
Чете се за: 00:20 мин.
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ) Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за компроментираната инфраструктура в Елените?
"След дъжд качулка": Кой ще поеме отговорност за...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как хората са се озовали на това място" Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как хората са се озовали на това място"
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Финансови скандали и липса на прозрачност: В ЕП обсъждат два вота...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Снежна блокада на Еверест - 350 туристи бяха спасени от силна буря
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ