Тръмп изпраща националната гвардия в Орегон, съдия временно блокира решението

Федерален съдия временно блокира изпращането на части на Националната гвардия в Орегон.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди прехвърлянето на около 200 войници от гвардията на Калифорния в Орегон. Двата контролирани от демократите щата поискаха блокиране на заповедта на президента републиканец.

В събота същият съдия временно блокира администрацията на Тръмп да разположи войски от Орегон в Портланд. Пентагонът обоснова разполагането на войници като помощ за имиграционните власти. Местните власти определят мярката като необоснована.