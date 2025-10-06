БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?

У нас
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на кабинета

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на кабинета минималната работна заплата от началото на следващата година да стане 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента.

Увеличението е със 136 лв.

При предишни обсъждания между социалните партньори синдикатите заявиха, че ще подкрепят предложението, докато работодателите са против.

Промяната засяга близо 460 000 души.

Според синдикатите минималната заплата дори трябва да бъде повишена повече и да достигне до размера за издръжка.

За работодателите методът за изчисление е сгрешен и изпреварва развитието на бизнеса.

