Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 04:12 мин.
Затруднен достъп до имотите

Снимка: БГНЕС
С нуждата от по-бързо разчистване на тоновете кал, дървета и разхвърляните от водната стихия строителни отпадъци живеят вече трети ден хората от Елените и Царево. Органите на реда правят възможното да опазят населените места от мародери.

Трети ден след потопа вилно селище Елените все още е под кал и разруха.

Военни, пожарникари, полиция и доброволци работят без почивка с тежка техника, за да разчистят руините, подкопаните пътища, наносите и падналите дървета.

Собствениците на имоти обаче трудно стигат до домовете си заради засилените мерки за сигурност след поредица от посегателства в комплексите.

След утихването на стихията ужасът за жителите на Елените продължава.

Александър, жител: "Преди един час влязох във вилата си. Щетите са огромни. Диванът е разцепен на две".

Марта, жител: "Още не ни пускат до жилището – почистват и е опасно. Не знаем какво е състоянието вътре".

Татяна, жител на ваканционно селище Елените: "Дойдохме да си намерим нещо, поне паспорти, някакви документи. Ние нямаме нищо".

Екипът ни успя да влезе в една от най-засегнатите вили.

Над метър кал, преобърнати мебели и огромни дървета, влетели през прозорците. Това са малка част от следите, които остави стихията.

Достъпът до курорта се осъществява единствено през два контролно-пропускателни пункта. Допускат се само собственици на имоти заради заловените вчера двама мародери.

"Те са се придвижвали по плажната ивица. В тях открихме една много голяма сума пари - 4500 евро, една много голяма връзка с може би 20-30 ключа за секретни брави", заяви старши комисар Владимир Маринов, директор на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Полицията охранява района, включително и гората до комплексите. Пожарникари, военни и доброволци разчистват засегнатите сгради.

"Всички автомобили, които до момента са извадени, продължаваме да вадим, са ситуирани на общински паркинги, където са заснети и се започва да се дават протоколи на собствениците, за да заявят щети пред застрахователя", допълни Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

Ирина е сред хората, които са дошли да помагат.

"Страховито! Грозна е картината", споделя Ирина Златева, доброволец от Доброволно формирование "Спасителен клуб за бъдеще".

Пожарникарят Стефан и колегите му спасяват няколко бедстващи деца.

Стефан Георгиев, пожарникар: "Три дечица бяха с майка им. Бяха в шок, но бързо ни се довериха и ги спасихме".

Снимката им обиколи мрежата мълниеносно.

"Направих я точно преди втората вълна. Малко преди да навлезем ние с високопроходим камион, с който да помогнем на пожарникарите да извадим повече хора. Бяха много уплашени. Те прегръщаха спасителите, беше страшно наистина", коментира Иван Ташков.

А пострадалите са благодарни.

"Момчето с потопена каска беше във водата и той не позволи жена ми да се намокри даже. Беше на гърба му, беше я хванал като паяк. Бяхме до тук във вода, аз вървях след тях", разказва още Александър.

Част от останалите без покрив днес на свой ред помагаха.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

