Ограничават достъпа до Елените

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи oперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

И утре в светлата част на деня ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15.00 ч. утре достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на Елените ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата BG-ALERT за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.