БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Ограничават достъпа до Елените

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази

Забраната за пребиваване на територията на Елените ще остане в сила до второ нареждане

ограничават достъпа елените
Слушай новината

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи oперативният кризисен щаб реши да ограничи достъпа до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението.

Още от началото на бедствената ситуация щабът оказва съдействие на собствениците за изнасяне на най-необходимите им вещи от домовете.

И утре в светлата част на деня ще бъде осигурен контролиран достъп през контролно-пропусквателен пункт, за да могат собствениците да вземат допълнителни лични вещи при необходимост. След 15.00 ч. утре достъпът се ограничава.

На всички евакуирани е осигурен подслон и необходимата грижа. Забраната за пребиваване на територията на Елените ще остане в сила до второ нареждане.

Областният управител ще задейства системата BG-ALERT за своевременно оповестяване на забраната в района на селището.

Вилното селище ще остане под 24-часова охрана от органите на МВР за недопускане на набези върху имуществото на евакуираните.

#потоп по Черноморието #бедствие в Елените #Елените

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ