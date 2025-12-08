БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи

Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Частичното бедствено положение в Общината е отменено

наводнението зидарово държавата отпуска помощи
Снимка: БТА
Слушай новината

След наводнението в созополското село Зидарово пострадалите семейства ще получат финансова помощ от държавата. Екипи на социалните служби направиха оглед на щетите. В селото продължава разчистването, като жители и тежка техника работят на терен, за да премахнат калта и наносите. Местната власт настоява за спешни действия от държавата, за да се предотвратят бъдещи подобни инциденти.

Трети ден след наводнението страхът в Зидарово още не е отминал. Следите от стихията личат по подовете и стените на къщите. А най-силно – в гласовете на хората.

Кана Костова, жител на село Зидарово: “Ужас беше, ужас! Изведнъж водата идва тука. Навсякъде и ние с дядото пералнята вдигаме, каквото има на земята - на леглата. Всичко беше мокро. 10-15см беше водата тук, у нас. Друга година имахме застраховка, тази година нямаме. Нищо не очакваме. Може да дадат нещо, ама…”

Служителите на социалните служби описаха щетите и раздадоха заявления за помощи.

Ана Мутафово, Дирекция “Социално подпомагане” Созопол: “Която е трикратния размер на линията на бедност до 1914 лв. По ПМС по природните бедствия също до 3000 лв. Могат да се обърнат и към Общината, ако има пострадали електрически уреди.”

И днес с лопати и кофи жителите на Зидарово чистиха пораженията.

Димитър Батилов, жител на село Зидарово и член на пенсионерския клуб: “Всички сме тук пенсионерите. Лопати, колички, подръчни материали, с ръце, каквото можем ще го изнесем на улицата."

Включи се и тежка техника. Само две седмици след като общината изчисти дерето в Зидарово, днес то отново е затрупано – този път с тонове камъни, кал и наноси, донесени от придошлата вода.

Щетите са за стотици хиляди, а местната власт настоява за помощ от държавата.

Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: “Държавата, ако изчисти 80-километровата река Факийска, която цяло лято нямаше капка вода в нея, също това няма да се случи.”

Коста, жител на село Зидарово: “Не искаме пари, помощи! Искаме да дойде техника и това нещо да се изчисти наново.“

Никола Хаджиев, жител на село Зидарево: “Корекцията е паднала, няма какво да я спре водата. Водопад става-блъска се вътре и прехвърля и минава през дворовете.“

Частичното бедствено положение в Общината е отменено.

Снимки: БТА

#село Зидарово #щети #наводнение

