Отново блокада на "Кулата-Промахон"

9 дни продължава недоволството на гръцките фермери заради неизплатените субсидии.

Страната ни остава основно засегната от блокадата пътищата в южната ни съседка.

Граничният пункт "Кулата-Промахон" в момента е затворен за всички превозни средства.

От гръцка страна, представители на фермерите са застанали на пътното платно, за да кажат още веднъж исканията си към правителството.

Те настояват за изплащане на забавените субсидии. По думите им, идват празници, които искат да посрещнат по домовете си, не на барикадите.

Затова се надяват да бъдат чути.

Вече се образуваха колони от чакащи автомобили.

35 минути остана напълно затворено движението. То вече се осъществява нормално само на леки автомобили и автобуси.

Камиони няма да бъдат допускани.

Блокадата днес трябваше да бъде до 20 часа, но според част от протестиращите, тя ще е по-кратка в знак на извинение на шофьорите на тежкотоварни автомобили, които са принудени да чакат по границите с часове.

