Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Среща за Украйна в Лондон

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски не е готов да подпише споразумението.

По думите на Тръмп Зеленски още не е прочел предложението.

В събота приключи поредният кръг от разговори между украинската и американската делегация във Флорида.

Украинският президент коментира, че разговорите в САЩ са били конструктивни, но не и лесни.

Днес дипломатическите усилия за прекратяване на войната се пренасят в Европа.

В Лондон ще се срещнат лидерите на Украйна, Великобритания, Франция и Германия.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще бъде направена равносметка на преговорите до този момент.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел. Русия според мен е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват, но той не е готов", заяви американският президент Доналд Тръмп.

"Американските представители знаят основната украинска позиция. Разговорите бяха конструктивни, независимо че не бяха лесни. Продължаваме да работим. Имаме планирани срещи в Лондон и в Брюксел", допълни президентът на Украйна Володимир Зеленски.

