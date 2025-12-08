Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски не е готов да подпише споразумението.

По думите на Тръмп Зеленски още не е прочел предложението.

В събота приключи поредният кръг от разговори между украинската и американската делегация във Флорида.

Украинският президент коментира, че разговорите в САЩ са били конструктивни, но не и лесни.

Днес дипломатическите усилия за прекратяване на войната се пренасят в Европа.

В Лондон ще се срещнат лидерите на Украйна, Великобритания, Франция и Германия.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще бъде направена равносметка на преговорите до този момент.