Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението

Среща за Украйна в Лондон
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският лидер Володимир Зеленски не е готов да подпише споразумението.
По думите на Тръмп Зеленски още не е прочел предложението.
В събота приключи поредният кръг от разговори между украинската и американската делегация във Флорида.
Украинският президент коментира, че разговорите в САЩ са били конструктивни, но не и лесни.
Днес дипломатическите усилия за прекратяване на войната се пренасят в Европа.
В Лондон ще се срещнат лидерите на Украйна, Великобритания, Франция и Германия.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще бъде направена равносметка на преговорите до този момент.
"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел. Русия според мен е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват, но той не е готов", заяви американският президент Доналд Тръмп.
"Американските представители знаят основната украинска позиция. Разговорите бяха конструктивни, независимо че не бяха лесни. Продължаваме да работим. Имаме планирани срещи в Лондон и в Брюксел", допълни президентът на Украйна Володимир Зеленски.