Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС

Биляна Бонева
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предложените от Брюксел думи са "диск" и "тръба"

Музикалната легенда Пол Маккартни се обяви против забраната на Европейския съюз, която не допуска използването на думите "бургер" и "наденица" за вегетариански продукти.

Предложените от Брюксел думи са "диск" и "тръба".

Според певеца евроинституциите се опитват да решат несъществуващ проблем, но със забраната забавят постигането на климатичните цели.

Музикантът е един от най-големите защитници на вегетарианството в света.

Още в началото на 90-те години Пол Маккартни и съпругата му Линда основават компания за растителни храни.

