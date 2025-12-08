Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС

Музикалната легенда Пол Маккартни се обяви против забраната на Европейския съюз, която не допуска използването на думите "бургер" и "наденица" за вегетариански продукти.



Предложените от Брюксел думи са "диск" и "тръба".

Според певеца евроинституциите се опитват да решат несъществуващ проблем, но със забраната забавят постигането на климатичните цели.

Музикантът е един от най-големите защитници на вегетарианството в света.

Още в началото на 90-те години Пол Маккартни и съпругата му Линда основават компания за растителни храни.