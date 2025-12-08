БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Украсена е с 500 златни и сребърни топки

Европа вече живее в ритъма на Рождество Христово.

С коледното настроение обаче идва и надпреварата между градовете за най-внушителна елха.

Миналата година коледното дърво в Краков беше признато за най-красивото в света.

Признанието амбицира още повече местната управа.

Елхата в Краков е висока 15 метра и е украсена с 500 златни и сребърни топки.

Светлините създават усещането за топящ се лед.

Вече хиляди хора посетиха центъра на Краков, за да се полюбуват на дървото, да си направят селфи или просто да се заредят с коледно настроение.

#Коледа #КРАКОВ #коледна елха #коледно настроение #Полша

