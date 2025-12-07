БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Неуспешен опит за преврат в западноафриканската държава Бенин

Мартин Гицов
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Редът е възстановен от лоялни армейски части

Неуспешен опит за преврат в западноафриканската държава Бенин
Неуспешен опит за преврат в западноафриканската държава Бенин. Редът е възстановен от лоялни армейски части.

Сутринта въоръжени метежници заявиха по националната телевизия, че властта поема комитет, воден от полковник Тигри Паскал. Обявено беше разпускане на националните институции, суспендиране на конституцията и затваряне на границите. Часове по-късно вътрешният министър посочи, че заговорниците са завзели единствено телевизията. Извършени са 14 ареста и обстановката в страната е под контрола на силите на президента Патрис Талон. Той ще напусне поста си след избори през април догодина. Опитът за преврат е поредна заплаха за демокрацията в Западна Африка. Властта беше сменена със сила в Нигер, Букрина Фасо, Мали, Гвинея, а миналия месец - и в Гвинея-Бисау.

#Западна Африка #опит за преврат #Бенин

Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните се опасяват от екологична катастрофа
Блокираният танкер до Ахтопол: Трима моряци са евакуирани, местните...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Каква е обстановката след наводненията в Бургаско? Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей? "Българската Коледа": Как даренията променят живота на 2-годишния Матей?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Трагедия без виновни: Година след смъртта на 14-годишния Валентин...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
