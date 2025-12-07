Неуспешен опит за преврат в западноафриканската държава Бенин. Редът е възстановен от лоялни армейски части.

Сутринта въоръжени метежници заявиха по националната телевизия, че властта поема комитет, воден от полковник Тигри Паскал. Обявено беше разпускане на националните институции, суспендиране на конституцията и затваряне на границите. Часове по-късно вътрешният министър посочи, че заговорниците са завзели единствено телевизията. Извършени са 14 ареста и обстановката в страната е под контрола на силите на президента Патрис Талон. Той ще напусне поста си след избори през април догодина. Опитът за преврат е поредна заплаха за демокрацията в Западна Африка. Властта беше сменена със сила в Нигер, Букрина Фасо, Мали, Гвинея, а миналия месец - и в Гвинея-Бисау.