Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК

Пети ден продължават блокадите на българо-гръцката граница. Гръцките фермери часове наред не допускаха камиони през граничен пункт „Кулата - Промахон“. Транспортните работници у нас настояват държавата да се намеси. Готвят се да сезират и Европейската комисия.

Заради ежедневните блокади на "Кулата" българските транспортни фирми започват да търпят сериозни загуби. Невъзможността камионите да стигнат до ферибот или да доставят стока до вътрешността на Гърция, им струва минимум 150 - 200 евро загуби всеки ден.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Направете сметка, ако трябва да изчака няколко дни... Нещата ще станат много зле. Както виждате, от страна на българската държава няма абсолютно никакъв отзвук."

Ако блокадите продължат повече от седмица, от Съюза на българските транспортни работници се готвят да сезират български и европейски институции.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Ще сезираме нашето правителство, Европейската комисия, Европейски парламент - тук има камиони от поне десет държави, които преминават транзитно през България. Това не е проблем само за нас. Проблемът е за половин Европа." Валентин Станков: "Ние нямаме никаква вина, че гърците имат проблем с тяхната си държава. Те ще си вземат субсидиите и всичко, а ние какво правим, само ядове по пътищата."

Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка. Използват се обходни маршрути, но те значително удължават времето за пътуване.