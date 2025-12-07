БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка

блокада
Снимка: БГНЕС
Пети ден продължават блокадите на българо-гръцката граница. Гръцките фермери часове наред не допускаха камиони през граничен пункт „Кулата - Промахон“. Транспортните работници у нас настояват държавата да се намеси. Готвят се да сезират и Европейската комисия.

Заради ежедневните блокади на "Кулата" българските транспортни фирми започват да търпят сериозни загуби. Невъзможността камионите да стигнат до ферибот или да доставят стока до вътрешността на Гърция, им струва минимум 150 - 200 евро загуби всеки ден.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Направете сметка, ако трябва да изчака няколко дни... Нещата ще станат много зле. Както виждате, от страна на българската държава няма абсолютно никакъв отзвук."

Ако блокадите продължат повече от седмица, от Съюза на българските транспортни работници се готвят да сезират български и европейски институции.

Александър Стамболийски, Съюз на българските транспортни работници: "Ще сезираме нашето правителство, Европейската комисия, Европейски парламент - тук има камиони от поне десет държави, които преминават транзитно през България. Това не е проблем само за нас. Проблемът е за половин Европа."

Валентин Станков: "Ние нямаме никаква вина, че гърците имат проблем с тяхната си държава. Те ще си вземат субсидиите и всичко, а ние какво правим, само ядове по пътищата."

Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка. Използват се обходни маршрути, но те значително удължават времето за пътуване.

