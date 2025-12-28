Гръцката брегова охрана спаси 108 мигранти южно от остров Гавдос

Гръцките пристанищни власти под координацията на Националния център за издирване и спасяване към гръцката Брегова охрана спасиха днес 108 мигранти южно от остров Гавдос, съобщи АНА-МПА.

Мигрантите са се намирали на борда на дървена лодка в морето на около 41 морски мили южно от Гавдос.

Според гръцката Брегова охрана чужденците са били открити и прехвърлени на плаващ под либерийски флаг плавателен съд, който ги е транспортирал до пристанище Палеохара.

Вчера Бреговата охрана спаси 131 чуждестранни граждани, които се намираха на рибарска лодка в морето на около 14 морски мили южно от остров Гавдос.

В петък други 361 чужденци бяха открити на рибарска лодка в морето на около 35 морски мили южно от Гавдос от плавателен съд на Бреговата охрана и бяха прехвърлени на плаващ под датски флаг товарен кораб до пристанище Палеохара.