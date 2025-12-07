БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Управляващите си направиха оглушки, най-скандалните неща в бюджета само са отложени

Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Според депутата не е сигурно дали е грешка или координирано усилие на протеста на 1 декември да се стигне до безредици

Управляващите си направиха оглушки, най-скандалните неща в бюджета само са отложени. Това заяви в предаването "Интервюто" по БНТ Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и заместник-председател на парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

"Искането ни за изтегляне на бюджета беше придружено с едно допълнение. И то беше, ако не го направят, трябва да си подадат оставката. И те не го направиха. Направиха го чак след втория протест, който вече им беше поискал оставката. И ние чухме гражданите. Надявахме се и управляващите да ги чуят. Те си направиха оглушки, видимо и от бюджета, който са предложили сега. Да, най-скандалните неща ги няма. Не ги няма. Отложени са. Осигуровките се вдигат от догодина. От бюджета за тази година влезе такъв план. Ние бяхме против за това и този бюджет за тази година, защото това не е нужно. Но философията на бюджета е на максимални разходи, на 45% преразпределение, на зареждане на касичките на Пеевски, с които той да захранва свързани с него фирми."

Божанов подчерта, че в ревизирания бюджет не са замразени средствата в сектор "Сигурност".

"Вместо 13% са с 10%, след като миналата година бяха увеличени с над 50%, в някои случаи дори с повече. Не е премахнато от закона автоматичното обвързване, просто за тази година е временно отложено. Така че на практика всички проблеми само се отбутват, замитат се под килима, но философията остава грешна и ще теглят също толкова много дълг. Тоест няма да вземат парите от джоба на хората утре, но ще го вземат от тяхнато бъдеще. И това е проблемът."

Депутатът подчерта, че оттеглянето на бюджета за 2026 г. е станало твърде късно.

"Чудесно е, че толкова много млади хора имаше на протеста. Тази битка на гражданите срещу Пеевски започна 2013 година. Аз тогава бях на годините на хората, които сега са на площада. И явно не сме се справили, защото Пеевски продължава да бъде сила. Продължава да държи политически партии, да държи техни лидери, да държи министри, да им се обажда, да им разпорежда, да си вкарва в бюджета неща, които да са си за него или за неговите фирми. И затова имаме дълг към тези хора, към тези млади хора, към следващото поколение, че не може още едно поколение да загубим, за да се борим с Пеевски и с модела, който той гради на завладяна държава. Това е това, което изкристализира от протеста. Аз не бих казал, че ние сме си променили позицията, по-скоро управляваше се един протест назад. Първият протест поиска изтегляне на бюджета, следващият протест вече им поиска оставката, така че беше късно, те чак тогава да изтеглят бюджета."

На въпрос къде е грешката, за да се стигне до безредици и до появата на тези провокатори на протеста на 1 декември, Божанов отговори:

"Грешката, ако може да се говори за грешка, защото не е сигурно дали това не е било и координирано усилие. Знаем влиянието на Пеевски чрез Калин Стоянов и чрез главният секретар на МВР на практика върху цялото оперативно ръководство. Та грешката е на МВР. Очаквано протест срещу Пеевски ще стигне, дали организирано, дали самоинициативно, ще стигне до централата на "ДПС-Ново начало".

#ПП-ДБ #Божидар Божанов

