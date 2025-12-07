БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО (ОБЗОР)

Чете се за: 04:10 мин.
260 милиона евро за увеличение на заплатите в здравеопазването отпадат от проектобюджета на здравната каса

На извънредни заседания днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на касата. 260 милиона евро за увеличение на заплатите в здравеопазването не са заложени в коригирания вариант на проектобюджета на Здравната каса. Отпада и предложението за фиксирани минимални възнаграждения от 1860 евро за лекари и 1550 евро за специалисти по здравни грижи в държавните и общинските болници. Предвидена е нова програма за подпомагане на лекари-специализанти.

260 милиона евро за увеличение на заплатите в здравеопазването отпадат от проектобюджета на здравната каса, заради критиките на лекари и синдикати.

Явор Пенчев, председател на НС на НЗОК и заместник-министър на здравеопазването: „Всички се оказаха недоволни от това нещо, включително лекарите без специалност, които продължиха със своите протести, БЛС и синдикатите. Затова трябваше да се намери друг механизъм.“

Според Пенчев лекарите-специализанти у нас са около 6500. Здравното министерство подпомага около 1200 от тях по три механизма. Те получават две минимални заплати и половина към основното си възнаграждение.
В бюджета на министерството за следващата година са предвидени 30 милиона евро за стартиране на нова програма за подкрепа на лекари-специализанти.

Явор Пенчев: „Целта е да обхванем и останалите специализанти, които са около 4500 на брой, чрез тази програма. Както аз си го представям, механизмът е по-скоро да бъдат сключвани тристранни договори между МЗ, съответния специализант и лечебното заведение.“

В бюджета на здравното министерство са заложени и допълнителни средства за 10% увеличение на заплатите на персонала в спешната помощ, психиатриите, здравните инспекции и центровете за психично здраве. В проектобюджета на Здравната каса разходите по всички пера са намалени.

Доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК: „Нямаме никакви разлики в политиките спрямо една или друга група в разходната част на бюджета.“

Коригираният вариант на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване не предвижда увеличаване на вноската за пенсия през следващата година. Максималният осигурителен доход ще се увеличи с по-малко от заложеното в предишния вариант. Минималната заплата става 620 евро.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: „Не може ние да сме с най-ниската минимална работна заплата в целия ЕС. Следващите са Унгария, където тя е с 28% по-висока от тази в България. Икономика според мен не се гради с малки заплати, а с висока добавена стойност.“

Майчинството през втората година става 460 евро. А при по-ранно връщане на работа майката ще получава 75% от тази сума.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“: „ Не ми харесва това, че обезщетенията за безработица са замразени, но на онази голяма политическа среща, която няколко пъти проведохме, стана ясно, че няма друг начин.“

Бизнесът очаква управляващите да представят пътната карта за реформа на пенсионната система.

Мария Минчева, заместник-председател на БСК: „ Трябва да спрем да живеем година за година. По-скоро да имаме някаква визия не само как да оцеляваме и да си покриваме текущите разходи.“

Очаква се след обсъждане в Тристранния съвет утре правителството да внесе проектобюджета за следващата година в Народното събрание.

#Бюджет 2026 #ДОО #НЗОК

