Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди официално новия проектобюджет за 2026 година.

След заседанието на социалните партньори бюджетът ще бъде окончателно одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание.

Вчера на извънредни заседания на НОИ и Здравната каса бяха одобрени проектобюджетите на общественото осигуряване и парите за здраве.

В края на миналата седмица управляващи, синдикати и работодатели се разбраха по спорните точки.

Предвидено е да отпаднат вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците.

Правителството даде крачка назад и за автоматичното увеличение на заплатите в секторите "Сигурност", "Отбрана" и "Образование".

Увеличението на възнагражденията в обществения сектор ще е 10%, а не 5 на сто.

За да се изпълнят исканията на синдикати и работодатели са нужни 1 милиард и половина евро.

За целта парите ще дойдат от свиване на капиталовата програма.

Предстои план-сметката да мине за одобрение през комисиите в парламента.

После ще бъде гласувана на първо четене в пленарната зала от депутатите.