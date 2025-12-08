БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:30 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

На отделни места ще вали дъжд

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта ще бъде облачно и на отделни места в северните и източните райони ще превалява слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Източна България ще остане умерен от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°.

Утре в по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но слаби превалявания ще има главно на отделни места в планините. След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното. Ще се повишава и ще се доближи до средното.

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0.

През следващите дни в западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от северозапад, в нощните часове и ще стихва; в източната половина ще е по-често слаб до умерен, от северната четвърт. Сутрин ще е по-студено, дневните температури слабо ще се повишат. На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго. Около и след обяд ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, към сряда - и средна. Минималните температури ще са около нулата, максималните в сряда - предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски, 5°-8°.

#времето #прогноза за времето #студентски празник #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
4
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
5
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
6
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Времето

Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Студено и мъгливо време ни очаква Студено и мъгливо време ни очаква
Чете се за: 01:25 мин.
Сняг, дъжд или слънце през новата седмица? Сняг, дъжд или слънце през новата седмица?
Чете се за: 01:22 мин.
Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота
Чете се за: 02:12 мин.
Значителни валежи и днес, и утре Значителни валежи и днес, и утре
Чете се за: 02:10 мин.
Валежи, вятър и необичайно високи температури през декември Валежи, вятър и необичайно високи температури през декември
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда! ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7°...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ