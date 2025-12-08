Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°

През нощта ще бъде облачно и на отделни места в северните и източните райони ще превалява слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Източна България ще остане умерен от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°.

Утре в по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но слаби превалявания ще има главно на отделни места в планините. След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното. Ще се повишава и ще се доближи до средното.

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0.

През следващите дни в западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от северозапад, в нощните часове и ще стихва; в източната половина ще е по-често слаб до умерен, от северната четвърт. Сутрин ще е по-студено, дневните температури слабо ще се повишат. На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго. Около и след обяд ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, към сряда - и средна. Минималните температури ще са около нулата, максималните в сряда - предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски, 5°-8°.