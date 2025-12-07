Избори за кмет на Букурещ: Чиприан Чуку наследява поста от президента Никушор Дан

Приближен до либералния румънски премиер Илие Боложан е най-вероятният нов кмет на Букурещ, сочат прогнозните резултати от днешните частични местни избори.

Чиприан Чуку от Национал-либералната партия води убедително с 33%, пред втория в надпреварата - социалдемократът Даниел Балуца, за когото са гласували 26,1 на сто. Фаворитката в някои сондажи Анка Александреску, подкрепяна от крайната десница, остана на трета позиция с 20,3 процента подкрепа. Така Букурещ изглежда, че няма да стане първата европейска столица с крайнодесен кмет. Надпреварата е изпитание за проевропейското коалиционно правителство на Румъния.

Кметският пост на Букурещ е вакантен от май, когато титулярът Никушор Дан спечели изборите за президент.