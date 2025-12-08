БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Народното събрание ще гласува искането за оставка на кабинета "Желязков" тази седмица

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ново изпитаните пред властта през тази седмица. В парламента предстои да се гласува шестият вот на недоверие срещу правителството.

Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е "Провал в икономическата политика".

До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета "Желязков" икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката на кабинета не е на дневен ред.

Дебатът по вота трябва да се проведе не по-рано от 3 календарни дни и не по-късно от 7 след внасянето му. Гласуването в пленарна зала ще бъде на следващия ден.

#кабинета "Желязков" #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
4
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
5
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
6
Затвориха прохода Троян - Кърнаре

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Политика

Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
След арестите за пране на пари и измами: Ден на отворените врати в "Историческия парк" край Варна След арестите за пране на пари и измами: Ден на отворените врати в "Историческия парк" край Варна
Чете се за: 02:25 мин.
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Управляващите си направиха оглушки, най-скандалните неща в бюджета само са отложени Божидар Божанов, ПП-ДБ: Управляващите си направиха оглушки, най-скандалните неща в бюджета само са отложени
Чете се за: 04:17 мин.
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО (ОБЗОР) Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО (ОБЗОР)
Чете се за: 04:10 мин.
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Чете се за: 04:15 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г. НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Евакуират още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване Евакуират още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 01:37 мин.
По света
"Българската Коледа": Как даренията променят живота на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Облачно ще е за студентския празник, максималните температури ще са...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ