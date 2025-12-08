Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово

Преля река Факийска и заля къщи, дворове и част от инфраструктурата, наложи се и евакуация на хора
В созополското село Зидарово започва описване на щетите след проливните валежи, които нанесоха сериозни поражения по Южното Черноморие.
В района преля река Факийска и заля къщи, дворове и част от инфраструктурата.
Само за часове над селото са паднали 85 литра дъжд на квадратен метър.
Наложи се евакуация на хората, живеещи в най-ниските части на селото.
Днес в разчистването се очаква да се включи тежка техника, която да премахне калта и наносите, довлечени от придошлата вода.
В Община Созопол остава в сила частичното бедствено положение.