ИЗВЕСТИЯ

Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Преля река Факийска и заля къщи, дворове и част от инфраструктурата, наложи се и евакуация на хора

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В созополското село Зидарово започва описване на щетите след проливните валежи, които нанесоха сериозни поражения по Южното Черноморие.

В района преля река Факийска и заля къщи, дворове и част от инфраструктурата.

Само за часове над селото са паднали 85 литра дъжд на квадратен метър.

Наложи се евакуация на хората, живеещи в най-ниските части на селото.

Днес в разчистването се очаква да се включи тежка техника, която да премахне калта и наносите, довлечени от придошлата вода.

В Община Созопол остава в сила частичното бедствено положение.

