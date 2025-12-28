БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дърво падна върху два автомобила в Сопот

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 01:25 мин.
дърво падна два автомобила сопот
Силните пориви на вятъра в Пловдивска област вече причиниха материални щети в Сопот. Почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони.

От началото на дежурството до момента на територията на град Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили.

Екипи на РСПБЗН-Карлово реагираха на сигнали в Сопот, където паднало дърво нанесе щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко затрудниха движението през прохода "Стражата" и по пътя за Баня.

Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от РДПБЗН-Пловдив призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

#силев вятър #паднало дърво #Сопот

