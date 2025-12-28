БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лек автомобил изгоря в Русе

от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
У нас
Лек автомобил се подпали днес преди обяд в Русе. Инцидентът станал в квартал „Здравец-Изток“ пред бл. „Детелина“. Няма жертви и пострадали.

Собственикът се качил в колата, но се появил дим, а по-късно и пламъци. Той напуснал превозното средство и се обадил на тел. 112. На място пристигнали един противопожарен автомобил и 4 патрулки. Междувременно хората от блока се опитали да гасят колата с пожарогасители и кофи с вода, но били отстранени от пожарникарите. Горящият автомобил бил спрян точно пред един от входовете и имало опасност от взрив.

Пламъците били потушени от огнеборците. Обгоряла е само предната част на автомобила. Тепърва ще се уточняват причините за инцидента.

#изгоря #кола #Русе

