ИЗВЕСТИЯ

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:07 мин.
По света
И през изминалата нощ Русия атакува Украйна

войната в Украйна
Снимка: БТА
Президентът Володимир Зеленски заяви, че е имал много "конструктивен" разговор с американската страна след тридневните преговори за мир в Маями.

Според съветник на президента Владимир Путин Москва и Вашингтон работят за дългосрочно споразумение, а не за временно примирие.

И през изминалата нощ Русия атакува Украйна. Няма данни за жертви.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ над територията на Русия са обезвредени над 70 дрона.

Украйна е решена да продължи съвестно работата си с американската страна до постигането на истински мир, написа президентът Володимир Зеленски в платформата Екс след разговора си със специалния пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

"Обърнахме внимание на множество аспекти и обсъдихме ключови точки, които могат да допринесат за край на кръвопролитията и да предотвратят заплахата от поредно руско нахлуване, както и риска Русия да не спази обещанията си, както се е случвало многократно в миналото", заяви Зеленски.

Володимир Зеленски за пореден път благодари на президента Тръмп за усилията му в търсенето на мирно решение.

Заедно с Уиткоф и Къшнър украинският държавен глава е обсъдил как Русия да бъде убедена да се включи в потенциално споразумение за край на войната и следващите етапи от преговорите.

В разговора са участвали и украинските представители, които разговарят с американската страна в Маями. Към момента Русия не дава признаци, че е готова на отстъпки.

Според американското издание Аксиос Вашингтон е успял да убеди и Зеленски, и Путин да отстъпят по определени въпроси.

Остават обаче двата най-чувствителни момента - териториите, които Москва иска Киев да отстъпи, както и гаранциите за сигурност, на които Украйна ще може да разчита.

На този фон масираните руски удари срещу Украйна продължават.

При поредните атаки най-засегнати са Кременчук и Чернигов. Всички ще загубим, ако Путин победи Украйна, каза президентът на Чехия Петър Павел.

Утре британският премиер Киър Стармър ще бъде домакин на среща между президентите на Украйна и Франция - Володимир Зеленски и Еманюел Макрон, и германския канцлер Фридрих Мерц. Четиримата ще обсъждат текущите преговори между Киев и Вашингтон, както и следвоенните гаранции за сигурност за Украйна.

#войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна

