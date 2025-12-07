Вашингтон иска от Европа да поеме основната тежест в НАТО

Съединените щати искат Европа да поеме контрола върху по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО.

Това е станало известно през изминалата седмица след среща между представители на Пентагона и няколко европейски делегации.

Става дума за всички видове дейности - от разузнаване до военно производство, като срокът за това е до 2027 година.

Според европейски експерти срокът е нереалистичен.

Прехвърлянето на тази тежест от Вашингтон към Брюксел ще промени изцяло начина, по който Съединените щати, които са основател на Алианса, работят с основните си военни партньори.

По време на срещата с европейците американската страна е изразила неудовлетвореност от темповете, с които Европа укрепва отбранителните си способности след началото на войната в Украйна през 2022 година.





