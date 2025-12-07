БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вашингтон иска от Европа да поеме основната тежест в НАТО

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Става дума за всички видове дейности - от разузнаване до военно производство, като срокът за това е до 2027 година

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Съединените щати искат Европа да поеме контрола върху по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО.

Това е станало известно през изминалата седмица след среща между представители на Пентагона и няколко европейски делегации.

Става дума за всички видове дейности - от разузнаване до военно производство, като срокът за това е до 2027 година.

Според европейски експерти срокът е нереалистичен.

Прехвърлянето на тази тежест от Вашингтон към Брюксел ще промени изцяло начина, по който Съединените щати, които са основател на Алианса, работят с основните си военни партньори.

По време на срещата с европейците американската страна е изразила неудовлетвореност от темповете, с които Европа укрепва отбранителните си способности след началото на войната в Украйна през 2022 година.



#САЩ #Вашингтон #НАТО #Европа

Последвайте ни

ТОП 24

Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Затвориха Прохода на Републиката
2
Затвориха Прохода на Републиката
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
3
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места
4
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско -...
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
5
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
6
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
4
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
5
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Още от: Европа

Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната?
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на войната?
Кой ще управлява Букурещ до 2028? Кой ще управлява Букурещ до 2028?
Чете се за: 01:42 мин.
Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите
Чете се за: 01:05 мин.
Външните министри на България и Украйна обсъдиха усилията за слагане на край на войната Външните министри на България и Украйна обсъдиха усилията за слагане на край на войната
Чете се за: 00:40 мин.
Коледно настроение завладя Европа (СНИМКИ) Коледно настроение завладя Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:10 мин.
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт "След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.

Водещи новини

Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО) Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026 Извънредно надзорните съвети на НОИ и НЗОК обсъждат Бюджет 2026
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически диалог и никога не бива да бъде изключван
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Русия с реакция на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Кой ще управлява Букурещ до 2028?
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ