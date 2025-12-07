БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кой ще управлява Букурещ до 2028?

Теодора Гатева
Всичко от автора
По света
Избори в румънската столица

избори кмет Букурещ
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Жителите на румънската столица Букурещ избират кмета, който ще управлява града им до 2028. Изборите започнаха в 07.00 ч. и ще завършат в 21.00 ч., когато ще бъдат обявени първите резултати от екзитполовете.

До 11.00 ч. са гласували 6,26% от избирателите, което е с цели 33% по-малко, отколкото на редовните местни избори през 2024 година.

Тогава обаче изборите бяха 2 в 1 с тези за Европейския парламент. Четирима кандидати са с най-големи шансове за победа.

Трима са представители на партиите от управляващата проевропейска коалиция: Даниел Балуца от Социалдемократическата партия, Чиприян Чуку от Национал-либералната партия и Каталин Друла от Съюз "Спасете Румъния".

Четвъртият кандидат с шанс за победа е представителката на крайнодесния "Алианс за обединение на румънците", Анка Александреску.

Изборите се провеждат в един тур.

При пускането на гласа си днес бившият президент Бъсеску каза, че е загрижен от разделението в страната и от това, че партиите не гледат националния, а само собствения си интерес.

С това той индиректно посочи, че представянето на всички правителствени партии със собствен кандидат прави възможно крайнодясната кандидатка да стигне до победата.

Бившият кмет Никушор Дан, който е настоящ президент на страната, призова съгражданите си масово да гласуват и посочи, че той е гласувал за това "Румъния да бъде част от Запада".

