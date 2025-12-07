Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив

В Пловдив започна санирането на 22 жилищни сгради. Енергийното им обновяване е по програма на Националния план за възстановяване и устойчивост и за тях са отпуснати близо 42 милиона лева. Ремонтът трябва да е готов до лятото.

За жителите на блок 50 в район "Тракия" ремонтът е чакан от дълги години.

В осеметажната сграда живеят над 500 души. Повечето от тях нямат възможност да санират дома си със собствени средства.

Симон Хачманян, жител на блока: Специално ние сме неработещи пенсионери. Това за нас са много разходи, които на този етап не можем да си ги позволим. Гана Гушкова, жител на блока: Сами не може. Нямаше как. Стълбището, прозорците, много духа. Сега ще ни е по-добре.

Затова с близо 42 милиона евросредства сградите ще бъдат изцяло санирани и така ще станат енергийно ефективни.

Хакъ Сакъбов, заместник-кмет по строителство: Подменя се стара дървена дограма, метална, компрометирана ПВЦ, стара алуминиева дограма. Подменя се с висококачествена ПВЦ дограма, топлоизолация по фасадите, направа на нова хидроизолация.

На покривите на други сгради ще бъдат монтирани фотоволтаични панели, ще бъде подменена и отоплителната инсталация.

С тези подобрения се очаква хората да плащат по-малки сметки за ток.

Симон Хачманян, жител на блока: През лятото и през зимата да паднат разходите. Костадин Димитров, кмет на Пловдив: Средно с 30-40% намаляват разходите за отопление и за охлаждане.

Санирането е напълно безплатно за всички собственици на жилищата.