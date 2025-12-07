БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Според Зеленски има напредък в преговорите

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Европа
Украйна е решена да продължи съвместно работата си с американската страна до постигането на истински мир, каза Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имал много "конструктивен" разговор със специалния пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и със зетя на президента Тръмп - Джаред Къшнър.

Тримата са обсъдили как Русия да бъде убедена да се включи в потенциално споразумение за край на войната.

Украйна е решена да продължи съвместно работата си с американската страна до постигането на истински мир, написа Зеленски в платформата Екс.

Към момента Русия не дава признаци, че е готова на отстъпки и продължава масираните си атаки срещу Украйна.

Утре британският премиер Киър Стармър ще посрещне в Лондон президентите на Украйна и на Франция, както и германския канцлер. Четиримата ще обсъдят текущите преговори между Киев и Вашингтон.



