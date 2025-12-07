"Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда в страната

Националната кампания "Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда днес в различни градове в страната.



В Пловдив акцията е в голям търговски център в район "Тракия" и ще продължи до 18.00 ч.

За 18 години кампанията е подпомогнала 22 болници в 19 града, като събраните средства са над 850 000 лева.

Тази година средствата са насочени към детските отделения в Казанлък и София.