"Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда в страната

Националната кампания "Жълти стотинки" под надслов "Деца помагат на деца" се провежда днес в различни градове в страната.
В Пловдив акцията е в голям търговски център в район "Тракия" и ще продължи до 18.00 ч.
За 18 години кампанията е подпомогнала 22 болници в 19 града, като събраните средства са над 850 000 лева.
Тази година средствата са насочени към детските отделения в Казанлък и София.
"Средствата от тези жълти стотинки ще бъдат използвани за закупуване на апаратура в болница "Шейново", към момента това ни е каузата", заяви Виолета Тодорова, координатор на акцията "Жълти стотинки".
"Смятаме, че е за добра кауза и смятаме, че всеки е длъжен особено по празниците и не само по празниците, а по всяко време на годината, да бъде максимално добър и да дава от себе си каквото може", коментира Тодор Кузов, Пловдив.
"Искам да помогна на бедните хора", сподели Станислава Кузова.