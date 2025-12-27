БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Италианските власти арестуваха няколко лица, финансиращи Хамас

По света
Италианските власти задържаха девет души, свързани с три благотворителни организации, по подозрение, че всъщност са събирали милиони евро за палестинската екстремистка групировка Хамас, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на днешно изявление на италианската антитерористична прокуратура.

Заподозрените са обвинени, че са изпратили около седем милиона евро на организации в „Газа, палестинските територии или Израел - притежавани, контролирани или свързани с Хамас, пише в изявлението.

Сред арестуваните е Мохамад Ханун, председател на Палестинската асоциация в Италия, който е описан от прокурорите като „ръководител на италианската клетка на Хамас“.

Европейският съюз е включил Хамас в списъка си с терористични организации.

Според италианските прокурори, които са сътрудничили с други страни от ЕС в разследването, незаконните средства са били доставяни чрез серия финансови операции и през организации, базирани в чужбина, до асоциации в Газа, които са обявени за незаконни от Израел заради връзките им с „Хамас“.

Министърът на вътрешните работи на Италия Матео Пиантедози написа в Екс, че операцията „е повдигнала завесата върху поведение и дейности, които, представяйки се за инициативи в полза на палестинското население, са прикривали подкрепа за и участие в терористични организации“.

