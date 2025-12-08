Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г

Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци
Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г.
Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация.
За сравнение в Сърбия този процент е 5 на сто.
Изследването показва още, че размерът на щетите от неплатени ДДС и акцизи през последните години се запазва постоянен.
Тихомир Безлов - гл. експерт в Центъра за изследване на демокрацията: Всички данни показват, че това не моЖЕ да стане през малките бензиностанции. За да се случва това ви трябва бензиностанции, които правят големи обороти и избягват, има пак данни, как избягват електронните системи с фискална памет на НАП, които работят в реално време.
Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация: Много важна точка в този анализ е, че се констатира, че имаме проблеми по цялата верига от производството до разпространението, което е нормално - когато имаме гориво, което циркулира, то трябва да идва от някъде.