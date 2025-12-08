Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г

Държавната хазна е загубила близо 580 млн. лв. от недекларирани горива през 2024 г.



Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, по поръчка на Българската петролна и газова асоциация.

Това означава, че 12% от горивата са без платени данъци.

За сравнение в Сърбия този процент е 5 на сто.

Изследването показва още, че размерът на щетите от неплатени ДДС и акцизи през последните години се запазва постоянен.