БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:30 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недоволството на гръцките фермери не стихва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Очаква се днес те отново да блокират движението при "Кулата - Промахон"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Не стихва недоволството на гръцките фермери.

Очаква се днес те отново да блокират движението при "Кулата - Промахон".

Заради продължаващия протест на земеделците в продължение на дни се ограничаваше тежкотоварният трафик в района. Това доведе до сериозни загуби за българските транспортни фирми.

Затова от бранша заплашиха, че ако блокадите продължат ще сезират български и европейски институции.

снимки: БТА

Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка.

#протест на гръцки фермери #Гърция #"Кулата-Промахон"

Последвайте ни

ТОП 24

Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
1
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
2
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
3
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
4
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
5
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
6
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Балкани

Избори за кмет на Букурещ: Чиприан Чуку наследява поста от президента Никушор Дан
Избори за кмет на Букурещ: Чиприан Чуку наследява поста от президента Никушор Дан
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Чете се за: 02:07 мин.
В Букурещ гласуват за нов кмет В Букурещ гласуват за нов кмет
Чете се за: 02:22 мин.
Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон" Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 01:02 мин.
Букурещ избира кмет Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда! ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка Втора версия на Бюджет 2026: Тристранката обсъжда новата план-сметка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Ново изпитание пред властта: Депутатите гласуват шестия вот на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7°...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ