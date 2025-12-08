Недоволството на гръцките фермери не стихва

Не стихва недоволството на гръцките фермери.

Очаква се днес те отново да блокират движението при "Кулата - Промахон".

Заради продължаващия протест на земеделците в продължение на дни се ограничаваше тежкотоварният трафик в района. Това доведе до сериозни загуби за българските транспортни фирми.

Затова от бранша заплашиха, че ако блокадите продължат ще сезират български и европейски институции.

снимки: БТА

Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка.