Недоволството на гръцките фермери не стихва

Не стихва недоволството на гръцките фермери.
Очаква се днес те отново да блокират движението при "Кулата - Промахон".
Заради продължаващия протест на земеделците в продължение на дни се ограничаваше тежкотоварният трафик в района. Това доведе до сериозни загуби за българските транспортни фирми.
Затова от бранша заплашиха, че ако блокадите продължат ще сезират български и европейски институции.
снимки: БТА
Освен на гранични пунктове, блокади има и на магистрали и главни пътища в южната ни съседка.