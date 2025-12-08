Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа

Тайланд нанесе въздушни удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни взаимно се обвиниха в нарушаване на примирието
Ескалацията на напрежението между Тайланд и Камбоджа сложи край на постигнатия от американския президент Доналд Тръмп мирен план през октомври.
Тайланд нанесе въздушни удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни взаимно се обвиниха в нарушаване на примирието.
Съобщава се за най-малко един загинал тайландски войник.
Тайландски град, който се намира близо до границата, е евакуиран.
През юли военни сблъсъци между двете държави взеха десетки жертви.
Постигането на мир в района стана приоритетно за Доналд Тръмп.
През октомври той лично присъства на церемонията в Малайзия по подписването на мирния план между Тайланд и Камбоджа.
Камбоджа, която номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, продължава да настоява, че е ангажирана със споразумението. Тайланд обаче се оттегли.