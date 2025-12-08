БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:30 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 02:35 мин.

Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тайланд нанесе въздушни удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни взаимно се обвиниха в нарушаване на примирието

Ескалацията на напрежението между Тайланд и Камбоджа сложи край на постигнатия от американския президент Доналд Тръмп мирен план през октомври.

Тайланд нанесе въздушни удари по спорната граница с Камбоджа, след като двете страни взаимно се обвиниха в нарушаване на примирието.

Съобщава се за най-малко един загинал тайландски войник.

Тайландски град, който се намира близо до границата, е евакуиран.

През юли военни сблъсъци между двете държави взеха десетки жертви.

Постигането на мир в района стана приоритетно за Доналд Тръмп.

През октомври той лично присъства на церемонията в Малайзия по подписването на мирния план между Тайланд и Камбоджа.

Камбоджа, която номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, продължава да настоява, че е ангажирана със споразумението. Тайланд обаче се оттегли.



#Доналд Тръмп #камбоджа #Тайланд #напрежение #примирие

