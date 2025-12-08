Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите

Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че предстоящият вот на недоверие е по-различен от предходните, защото има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите.
Тя участва в откриването на публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“.
А за преработения вариант на проектобюджета на страната ни за догодина отбеляза.
Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България: Имам големи опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга счетоводна таблица, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени. Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала следващия път да заложат на вербалната комуникация.