Втори опит за приемане на държавния бюджет.

В МС се провежда съвет за тристранно сътрудничество.

На него се очаква да бъдат разгледани държавния бюджет и бюджетите на здравната каса и на ДОО.

Росен Желязков, министър-председател: Това трябва да е проект на бюджет, който не просто да е подкрепен от социалните партньори, не просто да е приемлив за социалните партньори, това трябва да бъде проект на бюджет, зад който застава Тристранния съвет. Това е нашият проект за бюджет, проект на бюджет за 26-та година, той не е нито разточителен, нито рестриктивен, това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, особено зимните месеци, в които ние искаме плавно въвеждане на еврото. Очаквам от вас много ясно и категорично да изразите своята позиция,защото е време, в което всички ние трябва да сме откровени и честни, дори в посока, която не изглежда политически угодна. Нямаме никакво политическо и човешко право да неглижираме процесите, нямаме право в този момент да напуснем кораба.

Томислав Дончев, вицепремиер: Статистиката безпощадно показва, че вторият опит е по-успешен от първия. Единственият въпрос, който аз си задавам предвид факта, че с вас сме достатъчно опитни, не можеше ли да започнем направо от втория опит, да изпуснем първия.



