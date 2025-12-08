След дълга съдебна сага: Реставрират изгорелите тютюневи складове в Пловдив

Започна същинското преобразяване на изгорелите тютюневи складове на Димитър Кудоглу в Пловдив.

Преди близо 10 години, през лятото на 2016-а, пожар изпепели паметниците на културата и предизвика гражданското недоволство.

След дълга съдебна сага, завършила с присъда за палеж за клошаря Любомир Данчев и тежки съгласувателни процедури с Националния институт по недвижимо културно наследство на окончателния проект, собствениците на сградите започнаха тяхното възстановяване.

Масивна железобетонна конструкция опасва изгорелите тютюневи складове на улица „Иван Вазов“ в центъра на Пловдив.

Целта е да бъде запазена непокътната фасадата на двете сгради-близнаци, докато се извършват дейностите по демонтаж на вътрешните стени.

Атанас Николов, представител на инвеститорите: Демонтажните дейности ще продължат между 5 и 7 месеца. Обектът е паметник на културата от единично и ансамблово значение, поради този факт трябва да запазим всички фасади по периметъра на сградата.

Между 6 и 10 тона строителни отпадъци ще бъдат премахнати от вътрешността на складовете, за да бъде разчистен терена за изграждането на новата сграда.

Фирмата изпълнител е избрала щадяща технология, за да се опазят ценните паметници на културата.

Александър Генков, изпълнител по демонтажа на старата сграда: Със специални машини, които режат с диамантени въжета отделяме стоманобетонните конструкции, които за замонолитени към фасадите с прецизни рязове, и след това вече механизацията ги премахва и обработва.

По проект в новата сграда ще има три нива подземни паркинги. Партерният етаж ще се ползва за обществени функции. Над него ще има жилищна част.

Атанас Николов, представител на инвеститорите: Има два етажа надстройка над оригиналните, които са отдръпнати от оригиналните фасади, по такъв начин, че да няма визуална връзка от прилежащите тротоари. Новата сграда ще държи вече старите фасади, след като се направи тази дейност ще се демонтират металните конструкции, които са отвънка.

Оптимистичният вариант за завършване на сградата е минимум след две години и половина.