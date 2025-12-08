Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България

В откровен разговор с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!”, организирани от ДПС в цялата страна.

Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в Триъгълника на властта от там те ще командват България, коментира Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.

За мен това, което те наричат “Триъгълника на властта” в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.

Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата”, подчерта лидерът.

Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.

Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.

Властта я дават хората, подчерта лидерът на ДПС.

Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди Пеевски. Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски.