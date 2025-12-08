БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официални тържества са планирани на централния площад в Дамаск

Сирия отбелязва исторически ден в най-новата си история - една година от свалянето от власт на Башар Асад, който избяга в Русия.

Официални тържества са планирани на централния площад в Дамаск и в други части на страната, където ще има и военни паради.

Новият президент Ахмед аш Шараа, който начело на бунтовниците превзе столицата преди година. Шараа отбеляза събитието с молитва призори в джамията "Умаяд". Той обеща да изгради справедлива и силна Сирия.

"От север на юг и от изток на запад, с Божията воля, ще възстановим силна Сирия със структура, подходяща за нейното настояще и минало", каза Шараа.

