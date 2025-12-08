Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°

Днес се очакват слаби валежи главно в планините и то само на отделни места. В Южна България и в северозападните части от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява.

По Черноморието ще е много ветровито. Температурите следобед ще са предимно между 7° и 12°, в София около 8°.

През нощта вятърът ще отслабне. Утре сутринта в равнините и в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София около 2°.

Максималните ще са една идея по-ниски от днес - между 6° и 11°, в София около 9°. В Северна България облачността ще е значителна, а по поречието на Дунав и видимостта ще остане намалена, докато в южните райони ще преобладава слънчево време.

По Черноморието денят също няма да започне оптимално - сутринта над северното крайбрежие ще е облачно и с намалена видимост. През деня обаче ще е слънчево, вятърът ще е до умерен, а максималните температури ще са около 7°-10°. Вълнението на морето ще отслабне още.

До края на седмицата ще бъде студено с ниски температури сутрин - предимно между 0° и 5°, със сутрешни мъгли в равнините и в котловините.

Следобед видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. Най-много слънчеви часове се очакват в планините. Дневните температури ще се повишават и ще са предимно от 10° до 15°.