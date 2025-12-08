БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Днес се очакват слаби валежи главно в планините и то само на отделни места

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес се очакват слаби валежи главно в планините и то само на отделни места. В Южна България и в северозападните части от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява.

По Черноморието ще е много ветровито. Температурите следобед ще са предимно между 7° и 12°, в София около 8°.

През нощта вятърът ще отслабне. Утре сутринта в равнините и в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са между 1° и 6°, в София около 2°.

Максималните ще са една идея по-ниски от днес - между 6° и 11°, в София около 9°. В Северна България облачността ще е значителна, а по поречието на Дунав и видимостта ще остане намалена, докато в южните райони ще преобладава слънчево време.

По Черноморието денят също няма да започне оптимално - сутринта над северното крайбрежие ще е облачно и с намалена видимост. През деня обаче ще е слънчево, вятърът ще е до умерен, а максималните температури ще са около 7°-10°. Вълнението на морето ще отслабне още.

До края на седмицата ще бъде студено с ниски температури сутрин - предимно между 0° и 5°, със сутрешни мъгли в равнините и в котловините.

Следобед видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. Най-много слънчеви часове се очакват в планините. Дневните температури ще се повишават и ще са предимно от 10° до 15°.

#слънчево време #времето #прогноза за времето #студено време #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
1
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
2
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
3
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
4
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
5
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
6
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Времето

Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14° Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Чете се за: 02:12 мин.
Студено и мъгливо време ни очаква Студено и мъгливо време ни очаква
Чете се за: 01:25 мин.
Сняг, дъжд или слънце през новата седмица? Сняг, дъжд или слънце през новата седмица?
Чете се за: 01:22 мин.
Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота
Чете се за: 02:12 мин.
Значителни валежи и днес, и утре Значителни валежи и днес, и утре
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отново блокада на "Кулата-Промахон" Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Втори опит за приемане на държавния бюджет
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ