Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит

Сблъсъци между полиция и протестиращи фермери на остров Крит, след като демонстрантите опитаха да стигнат до двете международни летища.

Камъни полетяха срещу полицейската блокада от автобуси и автомобили, препречила пътя към летище "Хaния". В отговор полицията използва сълзотворен газ, но след това се оттегли. Протестиращите фермери преобърнаха полицейски автомобил и изпочупиха прозорците на автобус, блокиращ пътя им.

Напрежение имаше и близо до основното летище в Ираклион. Протестиращите успяха да достигнат до пистата, полетите от и до летището са спрени.

Премиерът Кириакос Мицотакис призова фермерите да ограничат блокадите и увери, че до края на месеца ще получат финансова подкрепа.

Снимки: БТА