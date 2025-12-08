Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит

Протестиращите фермери преобърнаха полицейски автомобил и изпочупиха прозорците на автобус
Сблъсъци между полиция и протестиращи фермери на остров Крит, след като демонстрантите опитаха да стигнат до двете международни летища.
Камъни полетяха срещу полицейската блокада от автобуси и автомобили, препречила пътя към летище "Хaния". В отговор полицията използва сълзотворен газ, но след това се оттегли. Протестиращите фермери преобърнаха полицейски автомобил и изпочупиха прозорците на автобус, блокиращ пътя им.
Напрежение имаше и близо до основното летище в Ираклион. Протестиращите успяха да достигнат до пистата, полетите от и до летището са спрени.
Премиерът Кириакос Мицотакис призова фермерите да ограничат блокадите и увери, че до края на месеца ще получат финансова подкрепа.
Снимки: БТА