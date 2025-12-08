БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По пътя към Европа: Босна и Херцеговина залага на износа, Косово развива възобновяема енергия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Запази

Репортаж от поредицата "Истории от разширяването" - проект на Европейския съвет за радио и телевизия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Босна и Херцеговина и Косово са изправени пред дълъг път на реформи и преговори преди да могат да се присъединят към Европейския съюз. Междувременно, двете балкански държави залагат на развиването на индустрията и възобновяемата енергия, за да подготвят предприятията си за прехода към общия пазар.Вижте репортаж от поредицата "Истории от разширяването" - европейски проект на EBU - Европейския съвет за радио и телевизия.

Членството в Европейския съюз все още е далечна мечта за Босна и Херцеговина. Но босненските предприятия вече изнасят активно на европейския пазар. 73 процента от износа през първите 9 месеца на годината е за страни от съюза. Основни търговски партньори са Хърватия и Германия. А водещи са металообработващата и дървопреработвателната примишленост. Компанията на Михайло Стеванович в северозападния град Бйелина изработва и изнася сглобяеми конструкции от дърво и метал.

Михайло Стеванович, директор на компания за сглобяеми постройки: "Започнахме с по-малки къщи, а с разрастването на компанията се разрасна и пазарът. Сега работим по различни видове сгради, най-взискателните видове в дървеното строителство. Строим многоетажни сгради, спортни зали и болници. Инвестирахме сериозно в разработването на пазара и сертифицирането ни на различни пазари и достигнахме сериозно ниво в нашата индустрия в Европа."

Експортно ориентираните компании като тази на Михайло Стеванович очакват с нетърпение присъединяването. То ще улесни износа и ще им даде нови възможности за развитие на европейските пазари. Външнотърговската камара се надява и на повече инвестиции от европейски компании.

Енес Алишкович, директор на Агенцията на насърчаване на износа: "Европейският пазар и Европейският съюз са гръбнакът на нашия бизнес и дейността на местните компании и външната търговия, а в същото време по-голямата част от инвестициите в Босна и Херцеговина все още идват от държавите членки на ЕС. Това ще позволи на компаниите от Босна и Херцеговина да изнасят по-лесно и с по-ниски разходи, да намалят митническите и техническите пречки и да повишат конкурентоспособността си на пазар с над 500 милиона потребители."

Икономисти обаче предупреждават, че за да са успешни на толкова голям пазар като европейския, босненските производители трябва да повишат още своя експортен потенциал. А това става чрез окрупняване на производствата и сътрудничество между компаниите в отделните сектори.

Алекса Милойевич, икономист: "Големите компании са единствените, които са в състояние да доставят крайни продукти, които могат да издържат на конкуренцията на пазара. Трябва да направим фундаментална промяна в нашата икономическа система - 96 процента от компаниите в Босна имат до петима служители."

Косовската металообработваща промишленост също прави първи стъпки на европейския пазар. Компанията за метални тръби на Буяр Река в Прищина изнася предимно в региона, но и за някои страни в съюза. Река има 60 служители и търси начини да повиши конкурентоспособността си на европейския пазар. На фона на повишаващите се цени на електроенергията, компанията наскоро е инсталирала соларни панели с обща мощност от 1,5 мегавата, за да захрани производството си.

Бияр Река, собственик на компания за метални тръби: "Планираме да достигнем 2,6 мегавата слънчева енергия, с което ще покрием около 75-76 процента от потреблението си. За наш късмет, европейският съюз въвежда данък върху въглеродните емисии от 2026 година. Ако имаме слънчеви панели и произвеждаме голяма част от собствената си енергия, данъците върху нашите стоки в Европейския съюз ще бъдат много по-ниски."

Компанията на Джеват Мука продава соларни панели от 2007 година. Инсталирал е соларни системи на стотици предприятия в Косово и казва, че все повече и повече компании осъзнават ползите от соларната енергия.

Джеват Мука, собственик на компания за соларни панели: "От 2016 г. насам се наблюдава изключително обръщане към фотоволтаични системи. Преди това работехме предимно с термични системи. И ползите са изключително големи. Фирмите могат да изчислят, че ще спечелят до 8090 % от фотоволтаичните панели."

Бумът през последните години се дължи и на програмите на правителството и Европейския съюз за насърчаване на производството на чиста енергия. Една от тях е Косовският фонд за отпускане на кредитни гаранции на фирми, които искат да инвестират в оборудване за повишаване на енергийната ефективност и в производство на енергия от възобновяеми източници. Основни донори на средства за фонда са Европейският съюз и страните-членки.

Бесник Бериша, директор на Косовския фонд за отпускане на кредитни гаранции: "От 2016 година досега фондът е гарантирал заеми от партньорски банкови институции на обща стойност от 1 милиард евро."

Друга подобна организация е Косовският фонд за енергийна ефективност, който подпомага проекти за намаляване на консумацията на електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради, социални жилища и частни жилищни сгради. Досега Европейският съюз е допринесъл около 30 милиона евро за проекти, финансирани от фонда.

Дритон Хетеми, директор на Косовския фонд за енергийна ефективност: "Бюджетът на фонда се очаква да надмине 120 милиона евро през следващите 5 години с реализацията и на проект с Европейската банка за възстановяване и развитие."

Стратегията на косовското правителство предвижда инсталирането до 2031 година на 1600 мегавата възобновяеми мощности.

#Косово # Босна и Херцеговина

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
1
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
2
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
3
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
5
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
6
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
5
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
6
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...

Още от: Балкани

Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Отново блокада на "Кулата-Промахон" Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
Недоволството на гръцките фермери не стихва Недоволството на гръцките фермери не стихва
Чете се за: 00:45 мин.
Избори за кмет на Букурещ: Чиприан Чуку наследява поста от президента Никушор Дан Избори за кмет на Букурещ: Чиприан Чуку наследява поста от президента Никушор Дан
Чете се за: 00:57 мин.
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Чете се за: 02:07 мин.
В Букурещ гласуват за нов кмет В Букурещ гласуват за нов кмет
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ