Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден

Продължава недоволството на гръцките фермери заради неизплатените субсидии. Страната ни остава основно засегната от блокадата на българо-гръцката граница при ГКПП "Кулата - Промахон". Днес за кратко движението беше напълно затворено. 35 минути по-късно, пътят остана затворен само за тежкотоварните автомобили, протестиращите обещаха по-кратка блокада днес.

Точно в 12:00 часа на обед, гръцките фермери отново затвориха граничния пункт "Кулата - Промахон". Протестиращите се извиниха на шофьорите на камиони заради чакането по границите.

Харис Капатанидис: Ние знаем, че по пътищата има сериозен проблем заради блокадите. Затова днес ще направим най-доброто за шофьорите на камиони като съкратим блокадата." "Това не е правилният начин. Трябва да отидат при тяхното правителство, където живеят. Да излязат пред къщите си и там да затворят пътищата", коментира пътуваща от Гърция към София.

На границата днес имаше представители на гръцкото правителство, които разговаряха с протестиращите.

Костас Бумбас - член на гръцкия парламент: "Колко пари - един милион, два милиона евро? Правителството няма пари, за да плати на хората, които са се събрали тук днес. Бъдещето за земеделците в Гърция остава неизвестно, ако не получат парите си."

Тази седмица се очаква представители на фермерите да се срещнат с гръцкия премиер Мицотакис и заедно да обсъждат вариантите за решаване на проблема с неизплатените субсидии.

Изплащането на субсидиите към земеделските производители в Гърция е замразено заради корупционен скандал и текуща проверка от Европейския съюз за начина на разпределяне на земеделските помощи.