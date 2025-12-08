БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Днес за кратко движението през ГКПП "Кулата - Промахон" беше напълно затворено

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава недоволството на гръцките фермери заради неизплатените субсидии. Страната ни остава основно засегната от блокадата на българо-гръцката граница при ГКПП "Кулата - Промахон". Днес за кратко движението беше напълно затворено. 35 минути по-късно, пътят остана затворен само за тежкотоварните автомобили, протестиращите обещаха по-кратка блокада днес.

Точно в 12:00 часа на обед, гръцките фермери отново затвориха граничния пункт "Кулата - Промахон". Протестиращите се извиниха на шофьорите на камиони заради чакането по границите.

Харис Капатанидис: Ние знаем, че по пътищата има сериозен проблем заради блокадите. Затова днес ще направим най-доброто за шофьорите на камиони като съкратим блокадата."

"Това не е правилният начин. Трябва да отидат при тяхното правителство, където живеят. Да излязат пред къщите си и там да затворят пътищата", коментира пътуваща от Гърция към София.

На границата днес имаше представители на гръцкото правителство, които разговаряха с протестиращите.

Костас Бумбас - член на гръцкия парламент: "Колко пари - един милион, два милиона евро? Правителството няма пари, за да плати на хората, които са се събрали тук днес. Бъдещето за земеделците в Гърция остава неизвестно, ако не получат парите си."

Тази седмица се очаква представители на фермерите да се срещнат с гръцкия премиер Мицотакис и заедно да обсъждат вариантите за решаване на проблема с неизплатените субсидии.

Изплащането на субсидиите към земеделските производители в Гърция е замразено заради корупционен скандал и текуща проверка от Европейския съюз за начина на разпределяне на земеделските помощи.

Последвайте ни

ТОП 24

Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
1
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
2
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
3
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
4
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
5
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО (ОБЗОР)
6
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Регионални

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
Кризата с боклука: В "Люлин" чистят само улиците, по които се движи градския транспорт Кризата с боклука: В "Люлин" чистят само улиците, по които се движи градския транспорт
Чете се за: 02:57 мин.
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ