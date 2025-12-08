БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Запази

Тристранният съвет с почти пълен консенсус одобри държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и ДОО

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тристранният съвет с почти пълен консенсус одобри държавния бюджет и бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. По-късно план-сметката беше одобрена и от Министерския съвет.

Работодатели и синдикати се обединиха около мнението, че трябва да има нов бюджет за 2026 година и той трябва да бъде приет до края на тази година, независимо че не е най-добрия. Това, което накара работодателските организации да преосмислят първоначалната си позиция е прекрояването на бюджета. Бюджетната рамка беше намалена общо с 1 млрд. евро.

Преди началото на Тристранния съвет премиерът Росен Желязков призова и бизнес и синдикати да застанат зад план сметката.

Росен Желязков, министър-председател: "Това трябва да бъде проект на бюджет, зад който застава Тристранния съвет. Той не е нито разточителен, нито рестриктивен, това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят."

За час и половина и трите бюджета преминаха Тристранния съвет. По думите на вицепремиера Томислав Дончев, единствено от Асоциацията на индустриалния капитал не са гласували при одобряването на бюджета. Работодателската организация не одобрява, че само за следващата година се спира обвързването на заплатите в секторите сигурност, отбрана и образование със средната.

Румен Радев, АИКБ: "Нашето уточнение е, че като запис в закона за 2026 година са записани текстове, които прекратяват този механизъм и по точно не го прилагат за 2026 година реферирайки към съответните специализирани закони. Това, за което настояваме, е да се изпълни този ангажимент докрай."

Томислав Дончев, вицепремиер: "Курсът който трябва да следваме още от началото на следващата година е развързването на всякакви плащания в публичния сектор от средна работна заплата и търсене на по-умен начин за определяне на тези възнаграждения."

Дончев отбеляза че е постигнат консенсус и затова, че държавният дефицит трябва да бъде намаляван докато бюджетът излезе на нула.

Добри Митрев, БСК: "За първи път през последното десетилетие бяхме толкова единни, единни в защита на интересите на българските предприятия и на работещите в България."

Боян Николаев, КРИБ: "Без приет бюджет България влиза в еврозоната в режим на хаос, което означава по-високи цени, по-високи дългове и по-малко инвестиции."

Социалният министър Борислав Гуцанов напомни на работодателите, че ниските доходи у нас не трябва да бъдат конкурентно предимство и че трябва да продължи увеличението на минималната заплата.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Ние сме на най-ниското ниво в Европейския съюз след нас са Унгария, които имат 28% по-висока минимална работна заплата."

Синдикатите са получили и още отстъпки срещу подкрепата си за бюджета.

Атанас Кацарчев, КТ "Подкрепа": "Виждаме, че бюджетът е компромисен, тоест всички направихме някакви отстъпки, за да се случи този бюджет."

Пламен Димитров, КНСБ: "КНСБ подкрепи този бюджет с едно условие, което чухме като ангажимент от финансовия министър средствата за български държавни железници да бъдат намерени 15 млн. евро."

Финансовото министерство е обещало и още 7,5 млн. евро за "Български пощи" и 15 млн. лева за столичния градски транспорт, обясни Димитров.

Министерството на финансите се е отказало да преразпределя пари за младите лекари през болничните пътеки.

Теменужка Петкова, министър на финанси: "В Закона за държавния бюджет сме предвидили създаването на програма, за която сме осигурили финансиране в размер на 30 млн. евро, която програма ще бъде в министерството на здравеопазването, на база на съответните критерии които то ще разработи, лекарите специализанти ще бъдат подпомагани."

снимки: БТА

Трите бюджета бяха одобрени и на Министерския съвет, а след това внесени за разглеждане в Народното събрание.

#проектобюджет 2026 #Бюджет 2026 #работодатели #синдикати #тристранен съвет #НСТС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
1
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
2
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
3
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
5
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО (ОБЗОР)
6
Новата план-сметка за догодина: Одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Финанси

Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Чете се за: 03:42 мин.
БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото
Чете се за: 01:27 мин.
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт "След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 03:37 мин.
Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ