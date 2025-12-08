Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност

Тристранният съвет с почти пълен консенсус одобри държавния бюджет и бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. По-късно план-сметката беше одобрена и от Министерския съвет.

Работодатели и синдикати се обединиха около мнението, че трябва да има нов бюджет за 2026 година и той трябва да бъде приет до края на тази година, независимо че не е най-добрия. Това, което накара работодателските организации да преосмислят първоначалната си позиция е прекрояването на бюджета. Бюджетната рамка беше намалена общо с 1 млрд. евро.

Преди началото на Тристранния съвет премиерът Росен Желязков призова и бизнес и синдикати да застанат зад план сметката.

Росен Желязков, министър-председател: "Това трябва да бъде проект на бюджет, зад който застава Тристранния съвет. Той не е нито разточителен, нито рестриктивен, това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят."

За час и половина и трите бюджета преминаха Тристранния съвет. По думите на вицепремиера Томислав Дончев, единствено от Асоциацията на индустриалния капитал не са гласували при одобряването на бюджета. Работодателската организация не одобрява, че само за следващата година се спира обвързването на заплатите в секторите сигурност, отбрана и образование със средната.

Румен Радев, АИКБ: "Нашето уточнение е, че като запис в закона за 2026 година са записани текстове, които прекратяват този механизъм и по точно не го прилагат за 2026 година реферирайки към съответните специализирани закони. Това, за което настояваме, е да се изпълни този ангажимент докрай."

Томислав Дончев, вицепремиер: "Курсът който трябва да следваме още от началото на следващата година е развързването на всякакви плащания в публичния сектор от средна работна заплата и търсене на по-умен начин за определяне на тези възнаграждения."

Дончев отбеляза че е постигнат консенсус и затова, че държавният дефицит трябва да бъде намаляван докато бюджетът излезе на нула.

Добри Митрев, БСК: "За първи път през последното десетилетие бяхме толкова единни, единни в защита на интересите на българските предприятия и на работещите в България."

Боян Николаев, КРИБ: "Без приет бюджет България влиза в еврозоната в режим на хаос, което означава по-високи цени, по-високи дългове и по-малко инвестиции."

Социалният министър Борислав Гуцанов напомни на работодателите, че ниските доходи у нас не трябва да бъдат конкурентно предимство и че трябва да продължи увеличението на минималната заплата.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Ние сме на най-ниското ниво в Европейския съюз след нас са Унгария, които имат 28% по-висока минимална работна заплата."

Синдикатите са получили и още отстъпки срещу подкрепата си за бюджета.

Атанас Кацарчев, КТ "Подкрепа": "Виждаме, че бюджетът е компромисен, тоест всички направихме някакви отстъпки, за да се случи този бюджет."

Пламен Димитров, КНСБ: "КНСБ подкрепи този бюджет с едно условие, което чухме като ангажимент от финансовия министър средствата за български държавни железници да бъдат намерени 15 млн. евро."

Финансовото министерство е обещало и още 7,5 млн. евро за "Български пощи" и 15 млн. лева за столичния градски транспорт, обясни Димитров.

Министерството на финансите се е отказало да преразпределя пари за младите лекари през болничните пътеки.

Теменужка Петкова, министър на финанси: "В Закона за държавния бюджет сме предвидили създаването на програма, за която сме осигурили финансиране в размер на 30 млн. евро, която програма ще бъде в министерството на здравеопазването, на база на съответните критерии които то ще разработи, лекарите специализанти ще бъдат подпомагани."

Трите бюджета бяха одобрени и на Министерския съвет, а след това внесени за разглеждане в Народното събрание.