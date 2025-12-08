БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:32 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

В края на миналата седмица управляващи, синдикати и работодатели се разбраха по спорните точки

Снимка: БТА
Слушай новината

Вицепремиерът Томислав Дончев обяви след заседание на НСТС, че Социалният диалог е възстановен и че по всички основни бюджетни теми е постигнато широко съгласие между държавата, бизнеса и синдикатите, макар и с отделни въздържали се позиции. Това обяви след заседанието на НСТС вицепремиерът Томислав Дончев.

„Социалният диалог е възстановен, доколкото проведохме успешно заседание на НСТС“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

Той обобщи постигнатото по трите точки от дневния ред. Бюджетът на НЗОК е получил подкрепа от всички организации, като представителите на АИКБ и КНСБ са се въздържали. По бюджета на ДОО е постигната пълна, единодушна подкрепа.

„По отношение на държавния бюджет всички социални партньори подкрепиха проекта, като колегите от АИКБ се въздържаха. Благодаря на всички за конструктивния тон“, подчерта Дончев.

По думите му е нормално държавата, синдикатите и бизнесът да не са винаги на едно мнение, но важното е конструктивното взаимодействие. Той посочи и две теми, по които е отчетен ясен консенсус.

„Първата е, че курсът, който трябва да следваме от началото на следващата година, е развързването на всички плащания в публичния сектор от средната работна заплата и търсенето на по-умен начин за разпределяне на възнагражденията. Втората е, че България трябва още в следващите месеци да предприеме стъпки, показващи нова посока на развитие. Какво имам предвид – България пета година поддържа бюджет с дефицит, трябва дапокажем обратното. Това означава в годините напред поетапно свиване на дефицита“, каза вицепремиерът.

Финансовият министър Теменужка Петкова от своя страна благодари за конструктивния и възстановен диалог и за постигнатите резултати, като подчерта, че проектобюджетът на България за 2026 г. днес е получил почти пълната подкрепа както на работодателите, така и на синдикатите.

„В този вариант на държавния бюджет се изключва увеличаването на вноската във фонд ‘Пенсии’ от 1 януари 2026 година, отпада увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%, както и въвеждането на т.нар. СУПТО. Споразумяхме се с нашите социални партньори трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация, съгласно анализа на правителството, да бъдат съкратени след анализ и оценка за периода 2026–2028 г., така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-добре и по-успешно“, обясни финансовият министър.

Социалният министър от своя страна след заседанието отбеляза, че се е доказало, че диалог е ключовата дума. Според него това, че бюджетът за ДОО е приет единодушно доказва, че той наистина е социален.

„Направихме така, че след 3-годишно замразяване да има увеличат средствата за втората година от майчинството – от 780 на 900 лв“, отбеляза той.

#тристранка #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
1
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
2
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
3
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
5
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
6
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Финанси

БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото
БНБ променя лиценза на „Борика“ заради преминаването към еврото
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт "След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 03:37 мин.
Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева Депозитите на домакинствата отново бележат ръст - станаха 98 милиарда лева
Чете се за: 00:12 мин.
Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация Ценова политика преди еврото: Според доклад на КЗК няма данни за спекулация
Чете се за: 05:17 мин.
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР) Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.

Водещи новини

Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна "Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ